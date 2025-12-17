Son olarak Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Seyran” karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, yeni projesinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alacak. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık konuşulan Saraçoğlu, bu kez bir programda yaşanan diyalogla sosyal medyada dikkat çekti.

Dijital programda sunucu, Saraçoğlu’na “Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden ‘çok kötü kokuyordu’ dediğin oldu mu?” sorusunu yöneltti. Bu soru karşısında ünlü oyuncu tepkisini açıkça dile getirdi.

'BU ÇOK AYIP BİR ŞEY YA'

Saraçoğlu, “Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem” diyerek soruya yanıt vermekten kaçındı. Ardından sözlerine devam eden oyuncu, “Şimdi şey diyecekler, hımm vardı yani. Yoktu” ifadelerini kullandı.