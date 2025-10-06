İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında yer alan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da ifadesi alındı.
"ALO FATİH" OLARAK TANINIYORDU
Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Saraç, 3 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Savcılıktaki ifadesi sırasında Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün parasal ilişkisi soruldu.
Saraç, “Hiçbir ödemede imzam yoktur” ifadelerini kullanırken suçlamaları da reddetti.
Mahkemeye sevk edilen Saraç, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Saraç, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.
Soruşturmalar; 'Kara para aklama', 'dolandırıcılık', 'sahte belge düzenleme', 'vergi kaçakçılığı' suç isnatlarını içerirken; bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor. Ayrıca şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği belirtiliyor.