Bedri Usta Kebap adlı işletmede ödediği hesabın adisyonunu sosyal medyada paylaşarak, fiyatlara tepki gösteren vatandaşa "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt veren Bedrettin Aydoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





Söz konusu paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı, işetmeye yönelik 5 ayrı ürün için 'haksız fiyat artışı' nedeniyle inceleme başlatırken, Aydoğdu bu duruma tepki gösteren ifadelerle yanıt vermişti.



Devam eden süreçte hakkında soruşturma başlatılan Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinden özür dileyerek, sosyal medya kullanımına ara vereceğini duyurdu.

'IRKÇI PAYLAŞIMLAR TAMAMEN YALANDIR'



Aydoğdu, Türklere yönelik hakaret içerikli yorumları beğendiğine ilişkin iddialara ise tepki gösterdi. Irkçı ifadelerin yer aldığı yorumlara herhangi bir beğeni yapmadığını belirten Aydoğdu, yaşanan süreç nedeniyle incinen herkesten özür diledi.



Aydoğdu, sosyal medyaya yönelik kararını "Ailemin ve dostlarımın talebi üzerine bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldım." ifadeleri ile duyurdu.