Son dönemde gençler arasında popüler olan Manifest grubuna, 18 yaş sınırı bulunan ilk konserinin ardından soruşturma açıldı.

Altı genç kadından oluşan grup, İstanbul Maçka'daki Küçükçiftlik Park'ta konser vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konsere ilişkin "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Grup üyelerinin kıyafetleri ve dansları sosyal medyada hedef gösterildi.

SARAY DANIŞMANI:YARATIKLAR

Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral sosyal medyadan "Manifest grubu denen bu ahlâksız-edepsiz- hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" dedi.

ERTEM: ÖNCE ÇETELERLE UĞRAŞIN

Şarkıcı Ceylan Ertem ise "Bu memlekette her dakika 'namus' cinayeti işleniyor. Sizin bu linçlerinizi asıl hak eden o namussuzlardır! Siz önce uça sürüklenmiş çocukları, çeteleri gündem edin! Bu güzel genç kadınları değil!" diyerek tepki gösterdi.

BARO ÜYESİ: HUKUK ÖZGÜRLÜĞÜ KORUR

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Koçak da "Bir kadın müzik grubuna 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma açılması, hukukla açıklanabilecek bir durum değil. TCK 225 cinsel ilişki varsa uygulanabilir. Hukukun görevi, ahlâki dayatmayı değil, özgürlüğü korumak" diye konuştu.

HESAPLARINI KAPATTILAR

Soruşturma sonrası Türkiye'nin yeni kız grubunun üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapattı.

Kullanıcılar, kızların hesaplarını etiketlemek istediklerinde "Böyle bir hesap bulunmuyor" uyarısıyla karşılaşıyor.