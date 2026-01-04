Sinop Erfelek ilçesinde kar yağışı altında seyir halinde olan otomobildeki 2 kişinin karşısına yaban domuzu sürücü çıktı.

ARAÇTAN İNDİ, KOVALAYIP YAKALADI

Sürücü bir süre sürüyü otomobille takip ettikten sonra araçtan inip, yaya olarak kovalamayı sürdürdü. Bu sırada arkadaşı da cep telefonu ile yaşanan kovalamaca anını kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücü bir domuzu yakalayıp, arkadaşına poz verdi. Ardından hayvana zarar vermeden doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.