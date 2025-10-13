Çiçeklerin yanında bulunan notta, “Hatalıyım, sensiz bir hayatı asla istemiyorum. Canım karım, seni çok seviyorum” ifadeleri yer aldı. Çekicinin ilçe merkezinde ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Akyurt’ta günün en çok konuşulan konusu oldu. Kimi kullanıcılar “Gerçek aşk budur” derken, kimileri de “Ağabey sen ne yaptın da bu kadar özür diliyorsun?” yorumuyla olaya esprili bir yaklaşım getirdi.

Eşine sürpriz yapan kişinin romantik jesti, izleyenlerin beğenisini topladı. Vatandaşlar çifte mutluluk dileyerek, “Böyle hatalar affedilir” yorumunda bulundu.