Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'e benzerliğiyle gündeme gelen Kübranur Akkurt'u görenler ilk başta yapay zeka zannetti.

Ebelik yapan genç kız sosyal medya çok konuşulmasının ardından açıklama yaptı.

'Öncelikle yapay zeka değilim' diyen Kübranur Akkurt, 'Bu benzerliği çok daha önceden yakın çevrem keşfetmişti. Sizler de Instagram sayesinde bu keşife ortak oldunuz. İlginiz için teşekkür ederim. Hayır, Fenerbahçe'ye dönmeyeceğim. İlginiz için teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Futbolseverler ise genç kızın sosyal medya hesabına akın etti.

Genç ebenin fotoğraflarının altına 'Bravo Arda!, 'Ayla Güler', 'Ardanaz Güler', 'Arda Abla', 'Ada Gülmez', 'Arda Güler kadar güzelsin be' yorumları yapıldı.

Kübra Akkurt ise yapılan paylaşımlar için 'çok gülüyorum' dedi.