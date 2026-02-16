Paylaşılan videolarda Punch’ın oyuncağına sıkıca sarıldığı ve uzun süre bırakmadığı görülürken, bu anlar izleyenlerin yüreğini burktu. Sosyal medya kullanıcıları gönderilerin altına “Dayan Punch”, “Yalnız değilsin”, “Çok güçlü olacaksın” gibi destek mesajları yazdı.

OYUNCAĞINI KENDİSİ SEÇTİ

Temmuz 2025'te doğan ve doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından terk edilen Punch, bakıcıları tarafından büyütüldü. Bebek maymunların doğuştan gelen annelerine tutunma içgüdüsünü tatmin etmek ve yaşadığı kaygıyı hafifletmek isteyen bakıcılar, ona battaniyeler ve peluş oyuncaklar verdi.

KORKUNCA ONA SARILIYOR

Maymun Punch, ona verilen şeyler arasından peluş bir orangutanı seçti ve en çok ona bağlandı. Sosyal medyada yayılan videolarda Punch'ın uyurken oyuncağına sıkıca sarıldığı ve diğer maymunlardan çekindiğinde onu bir kalkan gibi kullandığı görülüyor.

TESİSE ZİYARETÇİ AKINI YAŞANDI

Yalnız maymun Punch'ın hikayesi, hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga ve bakıcıların açıklamalarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

Bakıcı Kosuke Shikano, sürecin kolay olmayacağını ancak Punch'ın sağlıklı kalarak sürünün bir parçası haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Sosyal medyadaki yoğun ilgi üzerine tesise ziyaretçi akını yaşanırken, yetkililer Punch’ın bir gün oyuncağına ihtiyaç duymadan grubuyla tamamen bütünleşmesini bekliyor.