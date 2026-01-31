Ali Can POLAT

Yıllardır dizginlenemeyen yüksek enflasyon, vatandaşı, kazancını enflasyon karşısında korumak için bilmediği yatırım alanlarına koşturmak zorunda bırakıyor. Bu alanlardan biri de kıymetli madenler oldu. Altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş sonrası sosyal medyada başlayan ‘diğer ‘değerli madenler de yükselecek’ furyası İstanbul’da Kapalıçarşı’yı da karıştırdı.

Kuyumcular vatandaşın paladyum, platin, bakır gibi emtiaları almak için çarşıya koştuğunu söylerken, “Sosyal medyanın gazına gelmeyin, dolandırıcılara alan açmayın” diye uyarıyor.

‘HURDACIYA GİT’

Altın ve gümüş fiyatlarındaki rekorların ardından Türkiye’de döviz ve altının kalbinin attığı Kapalıçarşı’da nabız ölçtük. Hemen her kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklarla karşılaşırken, esnaf, vatandaştan gelen kıymetli maden talepleriyle artık dalga geçer hale gelmiş durumda. Bir esnaf, “Geçen gün birisi bakırdan başladı, sırasıyla adını bilmediğim bir sürü şey sordu. En son ‘Abi hurdacıya git orda bulursun’ diye gönderdim” dedi. Bazı dükkanların camlarında ‘platin, paladyum alınır-satılır’ yazıları asılıyken gazeteci olarak konuşmak istediğimizde “Kalmadı” denilerek kapıdan çevrildik. Diğer esnaf, “Sosyal medyada gördüğü madeni gelip soruyorlar. Biz ‘yok’ diyoruz ama dolandırılmaya çok açıklar. Yani ben sana ‘abi bu 1 kiloluk bakır’ diye satsam açıp içini bakmadan tamamının bakır olduğunu nereden bileceksin” diye sordu.

‘1 HAFTA BEKLERSİN’

Esnaf Mert Köse ise daha çok bakır satıldığını söylerken, “Kilogramı 1 ay önce 1.200 TL’ydi şimdi 2 bin TL. Alanlar genelde 10 kiloluk alıyorlar, külçe külçe. Gümüş pahalanınca bunu alıyorlar. Ama öyle dükkana gidince alamazsın. Sipariş verirsin, 1 hafta sonra gelir. O yüzden güvendiğin, bildiğin yerden alman lazım. 10 kilo bakır alıp 10 yıl unutman lazım, nerede saklayacaksın ki?” sorusunu yöneltti.

Paladyumun Türkiye’de üretimi yok, satılmaz

Paladyum başta otomotiv olmak üzere kimya, mücevherat, elektronik, sağlık, petrol ve gaz sektörlerinde kullanılıyor. Paladyum ve platin gibi ürünlere artan talebi değerlendiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Buğday ve pirinç de değerli emtiadır. Ama fiziki satılmaz. Paladyum gibi elementler sanayide kullanılır. Türkiye’de neredeyse hiç üretilmiyor zaten. Fiziki alırken dolandırılma oranınız çok yük-

sek dikkatli olun” dedi.