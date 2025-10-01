Popüler sosyal medya platformu Snapchat, fotoğraf ve videoların depolanması için ücretlendirme sistemine geçeceğini açıkladı. Karar, özellikle yıllardır “Memories” (Anılar) özelliğini kullanarak geniş bir arşiv oluşturan kullanıcılar arasında tepkiye yol açtı.

2016’da sunulan Memories özelliği, kullanıcıların paylaştıkları içerikleri daha sonra saklamalarına olanak tanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte 5 GB’ı aşan depolama alanına sahip kullanıcıların, içeriklerini tutmaya devam edebilmek için artık ücret ödemesi gerekecek.

KADEMELİ OLARAK GEÇİLECEK

Snap’in BBC News’e yaptığı açıklamada, değişikliğin kademeli bir küresel dağıtım kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Ancak depolama planlarının İngiltere’deki ücretlendirmesi açıklanmadı.

FİYATI BELLİ OLDU

Snap, başlangıçta 100 GB depolama planını aylık 1,99 dolar (82 TL) karşılığında sunacağını, Snapchat+ abonelerine ise 3,99 dolarlık (165 TL) ücretle 250 GB depolama alanı sağlayacağını açıkladı.