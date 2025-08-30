Meksika’nın Guadalajara kentinde, sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay ile eşi ve iki çocuğu bir kamyonetin kasasında ölü olarak bulundu.

Jalisco eyaletinde terk edilmiş bir araca ilişkin ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kamyonetin içinde dört kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede ölenlerin TikTok fenomeni Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ile 13 ve 7 yaşındaki çocukları olduğu tespit edildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Garibay, birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michoacán eyaletinden Guadalajara’ya taşınmıştı. Cinayetin, ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği ve bir kartel saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.