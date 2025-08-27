Sosyal medya fenomeni Özkan Sağın, pazar ve market denetimdeki sözleri tepki çeken AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a gönderme yaptığı bir video yayımladı.

36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazara gidip fiyatlar için esnafı azarlayan, Türkiye'de hizmet veren zincir marketlerin kötü çalışma şartları nedeniyle çok sayıda işçinin zor anlar yaşadığı ve yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeyken binlerce ürünün bulunduğu zincir markette çalışan personele çayın 'alış fiyatı'nı soran AKP'li Hakan Bahadır'ın videoları tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Özkan Sağın'ın AKP'li Bahadır'ı tiye aldığı video sosyal medyada binlerce beğeni aldı.