"Basel" adıyla tanınan ve bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan hakkında iddianame düzenlendi. Adalet Bakanlığı'ndan izin alınarak düzenlenen iddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilen "Basel" 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

"Basel" adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 9 Temmuz'da tutuklanmıştı. Aslan hakimlik sorgusunda yaptığı paylaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, İsrail Başbakanı Netanyahu için olduğunu belirtmiş, “7 Temmuz tarihinde Trump-Netanyahu ile görüşecekti, bu yüzden tweet atmak istedim. İsrail, Gazze’de bir sağlık kuruluşunu bombaladı ve siviller hayatını kaybetti. Bu yüzden tweet attım. X adlı site Elon Musk gibi siyonistler tarafından yönetildiği için böyle bir tweet attım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında değil Netanyahu hakkında paylaşım yaptım. Serbest bırakılmayı talep ederim.”

Erdoğan mağdur olarak yer aldı

Savcılık, izne bağlı suçlardan olduğu için Adalet Bakanlığı oluru ile Bekir Aslan hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mağdur olarak yer aldı. İddianamede suçlama ve istenen cezaya ise şu şekilde yer verildi:

"... açıklanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Geberdiğin gün keyiften ne yapacağımı bile bilemiyorum, geber artık' şeklinde paylaşım yapmak suretiyle üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçunu işlediğine yönelik hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmakla: Delillerin takdiri Mahkemenize ait olamak üzere; Şüphelinin Mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak; 1-Eylemine uyan TCK'nun 299/1-2 Maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMASINA, 2-İşlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle 5237 sayılı TCK 53. Maddesi uyarınca BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA..."

3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

İddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tensip duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilen "Basel" 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.