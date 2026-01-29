Bir alışveriş merkezinde öğretmen olduğu iddia edilen genç kadın, öğrencisi olduğu öne sürülen çocuk ile verdiği dudak dudağa poz nedeniyle sosyal medyada linç edildi.



Yaşananların istismar olabileceğini değerlendiren kullanıcılar görüntüler nedeniyle yetkililere çok sayıda ihbarda bulunurken, gözaltına alınan kadın video paylaşarak görüntülerin arkasında yatanları açıkladı.



ÖĞRETMENİ SANILDI ANNESİ ÇIKTI



TikTok hesabı üzerinden çocuğuyla birlikte düzenli paylaşımlar yaptığı ortaya çıkan ismin, görüntülerdeki çocuğun annesi olduğu öğrenildi.



İhbarların ardından gözaltına alınan ve emniyette geçirdiği gecenin ardından savcılığa sevk edilen genç kadın, burada verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Mağdur anne, yaşadığı sosyal medya lincinin önüne geçmek için video kaydı alarak gerçekleri anlattı.



GÖRÜNTÜLER İZNİM OLMADAN PAYLAŞILDI



Sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun kendi rızası olmadan paylaşıldığını belirten anne, yaşananlar nedeniyle kendisinin ve çocuğunun büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.