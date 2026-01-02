Malatya’nın en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi, akşam saatlerinde korkunç bir cinayete sahne oldu. Eski öğretmenevi önündeki bir mısır tezgahının yanında meydana gelen olayda, sosyal medya üzerinden başlayan husumet kanla noktalandı.

SOSYAL MEDYADAN SOKAĞA TAŞAN KAVGA

Malatyatime'ın aktardığı bilgilere göre, taraflar arasında daha önce sosyal medya platformları üzerinden sözlü bir tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde yüz yüze gelen taraflar arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli B.E., yanındaki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

GENÇ SENA ÖLDÜ

Olayda ağır yaralanan 19 yaşındaki Sena Nur Doğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer şahıs I.D.’nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı B.E., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sena Nur Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet yetkilileri, olayın arka planına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.