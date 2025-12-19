İnternet üzerinde birçok zararlı ağın bulunduğu artık bilinen bir gerçek. Türkiye'de C31K isimli ağ, geçtiğimiz günlerde çocuklara ve hayvanlara işkence edip görüntüleri paylaşarak infial yaratmıştı.

Bu ağın atası ise, ABD'de ortaya çıkan ve kendilerini açıkça "satanist naziler" olarak tanıtan "764" isimli bir sadist ağı.

ABD hükümeti, ağa karşı operasyon başlatı. ABD adalet bakanlığı ilk kez vahşetten beslenen ağ hakkında açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü'nde avukat olarak görev yapan Justin Sher, “Stephen King'in bu çocukların ortaya koyduğu bazı şeyleri yazacak kadar karanlık bir yazar olduğunu sanmıyorum” dedi.

Sher'in Adalet Bakanlığı'ndaki meslektaşı James Donnelly ise “Bu, hayal edebileceğiniz en ciddi tehditlerden biri” dedi. Ağın 'kötülüğü yaymak için çalıştığını' belirtti.

HEDEF ÇOCUKLAR VAR

Herkes hedef alınabilirken, 764 üyesinin genellikle “sistematik olarak reşit olmayan kızları hedef aldığı” ve özellikle depresyon, yeme bozukluğu veya diğer zihinsel sağlık sorunları ile mücadele edenler çocukların 'ideal hedefler' olduğunu söyledi.

Sher, “Onlar için vahşet içeriği, bir para birimidir” dedi ve “Bu yüzden içerik envanterlerini oluşturuyorlar... ve bu gruplar içinde statülerini güçlendirmek için bunları yayınlıyorlar" diye ekledi.

Sher, cani ağının mağdurları nasıl çektiğini de anlattı. Avukat,"Ağ bağlı kişiler genellikle mağdurlarla önce güvene dayalı veya romantik bir ilişki kuruyor. Bu 'ön hazırlığın' ardından onları manipüle etmeye başlıyor” dedi.

Çocukla güven ilişki kuran sadistler, daha sonra bu güvenle elde ettikleri bilgileri şantaj için kullanıyor. Ancak amaç para değil, çocuğun kendine zarar vermesi.

Avukat, amacın sadece “kendi eğlencesi veya görüntüleri kaydedip paylaşarak daha fazla ün kazanmak” olduğunu söyledi.

İNSANLIK DIŞI İŞKENCE

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi, bu yılın ilk dokuz ayında 764 veya benzer ağlarla bağlantılı 2 binden fazla istismar ihbarı aldığını ve bu sayının geçen yıl alınan ihbarların iki katı olduğunu açıkladı.

Tennessee davasında, geçen yıl yaz aylarında, Johnson City'den 19 yaşındaki Cayden Newberry ve 764 ile bağlantılı diğer kişiler, yüzlerce kilometre uzaktaki New Jersey, Raritan'dan 13 yaşındaki bir kızı, bacağına baş harflerini jiletle kazımaya ve ardından bunun fotoğraf ve videolarını kendilerine göndermeye zorladı.

Genç kurban daha sonra, bu kişilerin çoğunun Discord'da 764 ile bağlantılı bir grubun sözde “patronu” ile bu içeriği paylaştı. Bu şekilde 764 ağına kabul edildiler.

Sonraki yaklaşık iki yıl boyunca sadist ağı, dünya çapında birçok genç kıza şantajla işkence etti. Amaç, her zaman kız çocukların kendilerine işkence etmesi oldu.

Ağa kabul edilen Newberry,, kaydedilen bir video görüşmesi sırasında genç bir kıza kolunu ateşe vermesini söyledi.

Başka bir genç kıza, kavanozda çözelti içinde asılı duran ölü bir ile "cinsel içerikli bir video" çekmesini istedi. 18 dakika süren videoda kız çocuğunun acı ile attığı çığlıkları duyuldu.

CANİLİĞİN AMACI NE?

Sher, 764 ve benzeri ağların amaçlarının "toplumun çöküşüne, ABD hükümetinin çöküşüne neden olmaktır” dedi.

Sher, “Darwinist bir toplum istiyorlar, en güçlü olanın hayatta kaldığı bir toplum istiyorlar" diyerek sadist grubun hayat görüşünü aktardı.

FBI, 764 veya benzer ağlarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 350'den fazla kişiyi ABD genelinde soruşturuyor. Adalet Bakanlığı ise son yıllarda Newberry dahil en az 37 kişiyi kamuoyuna açık bir şekilde suçladı.