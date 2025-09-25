Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. yüz yüze görüşmek üzere buluştu. Bu buluşma sırasında kalabalık bir grup, U.H.T.’ye saldırdı.

Saldırı sonucunda U.H.T., vücudunun farklı bölgelerine 10 bıçak darbesi alarak ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Darıca’daki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anları, bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde B.Z. ve M.B.Z. gözaltına alındı.