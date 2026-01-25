Vergi denetimlerinde dijitalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte, sosyal medya platformları müfettişler için en önemli veri kaynaklarından biri haline geldi. GİB tarafından hayata geçirilen strateji kapsamında; lüks tatiller, pahalı otomobiller, şaşaalı organizasyonlar ve yüksek tutarlı tüketim görüntüleri risk analiz sistemine aktarılıyor. Yapılan incelemelerde, resmi kayıtlarında düşük gelir beyan edip sosyal mecralarda servet sergileyen mükellefler için vakit kaybetmeden detaylı inceleme süreci başlatılıyor.

DENETİMİN BİLANÇOSU: 573 MİLYON LİRA CEZA



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden paylaşılan verilere göre, geride bıraktığımız yıl bu yöntemle binlerce kişi denetlendi. Yapılan açıklamada, hem vatandaşlardan gelen ihbarların hem de Başkanlığın dijital tespitlerinin kararlılıkla takip edildiği vurgulandı. Geçen yıl sosyal medya paylaşımları odağında gerçekleştirilen 5 bin 559 denetim sonucunda, kayıt dışı kazanç elde ettiği belirlenen kişilere toplamda 573 milyon lira idari para cezası kesildi.

DİJİTAL TAKİP KARARLILIKLA SÜRECEK



Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında dijital mecralardaki izleme faaliyetlerinin artarak devam edeceği belirtildi. GİB, vergi uyumunu artırmak amacıyla sosyal medyadaki lüks tüketim görüntülerinin birer "ihbar" kabul edileceğini ve beyan dışı kazançların tespitinde bu yöntemin etkin şekilde kullanılacağını duyurdu. Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden gelir elde eden veya iş yaşamını bu mecralarda sergileyenlerin beyanlarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.