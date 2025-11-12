Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, sağlık kuruluşlarının ve doktorların sosyal medyada nasıl tanıtım ve bilgilendirme yapabileceği yeniden tanımlandı.

Artık Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yapılan sağlık paylaşımlarında reklam, hasta memnuniyeti videoları ve ameliyat anları gibi içeriklere kısıtlama getirildi. Amaç, hasta haklarını korumak ve etik kurallar çerçevesinde bilgi paylaşımını sürdürmek.

“ÖNCESİ VE SONRASI” PAYLAŞIMLARINA SINIRLAMA GELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, estetik ve benzeri işlemler için yapılan öncesi-sonrası paylaşımları da artık belirli kurallara tabi olacak. Bu tür paylaşımlar yalnızca hastadan yazılı onam formu alınması koşuluyla yapılabilecek. Ayrıca bu gönderilerde filtre kullanımı yasaklanacak ve paylaşımlar yoruma ve etkileşime kapatılacak.

Bu adım, hem yanıltıcı içeriklerin önüne geçmeyi hem de sosyal medyada tıbbi etik ilkelerini korumayı hedefliyor.

HER PAYLAŞIMDA BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Yeni yönetmelikle birlikte, yapılan her tanıtım veya bilgilendirme paylaşımında şu ifadeye yer verilmesi zorunlu hale geldi:

“Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.”

Bu uyarının paylaşımın görünür kısmında bulunması gerekiyor. Böylece, hastaların sosyal medyada gördükleri içeriklerle yanlış beklentilere kapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SPONSORLU İÇERİKLERE YASAK GELDİ

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikle, sağlık alanında hazırlanan hiçbir görsel veya video içerik artık sponsorlu olarak yayınlanamayacak.

Instagram, Facebook, YouTube veya internet sitelerinde ücret karşılığı öne çıkarılan reklamlar kesin olarak yasaklandı.

Böylece sağlık hizmetlerinde tanıtım faaliyetlerinin etik sınırlar içinde, tamamen bilgilendirme amacıyla yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Yeni yönetmelik, sağlık sektöründe dijital içerik üretimini tamamen yasaklamıyor ancak bilgilendirme ve reklam arasındaki çizgiyi belirginleştiriyor.

Artık sağlık kuruluşları ve doktorlar, sadece doğru ve etik bilgilendirme yapabilecek; hasta memnuniyetine dayalı veya manipülatif içerikler paylaşılamayacak.