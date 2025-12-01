Suriye’de İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimlerine onlarca sıfır kilometre araç teslim edildi. Şam’da düzenlenen resmi geçit töreniyle sergilenen araçların finansmanına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni araçların polis teşkilatı, kamu güvenliği, diplomatik koruma, otoyol güvenliği, turizm polisi ve yol güvenliğiyle ilgili tüm birimlerde kullanılacağı bildirildi. Teslimata ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, araçların ise Türkiye tarafından verildiği öne sürüldü. Bu iddiaya ilişkin de resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Suriye’de bu tören yapılırken Türkiye’de de Emniyet Teşkilatı’na 9 bin yeni aracın görkemli bir törenle alınması dikkat çekti.