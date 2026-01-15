Açıklama Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi. Suç örgütleri ve sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 325 kişi yakalandı. Detayları Bakan Yerlikaya resmi X hesabından duyurdu. "Ülkemiz genelinde, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik bugün düzenlenen operasyonlarımızda 325 şüpheliyi yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, Sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı

amaçladıkları, Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti, sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 41 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet av tüfeği, 25 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

