Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin ardından Özbek’in yakın dostu ve 23 Derece’nin kurucularından Savaş Yıldırım, duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dostum, abim Gökhan Özbek’i kaybettik. @yirmiucderece için çok emek verdik. Çok hayal kurduk. Güldük, ağladık… Şu an boşluğa yazıyormuşum gibi hissediyorum. Affedin” ifadelerini kullandı.

Gökhan Özbek, özellikle KHK mağdurlarına dair haberleriyle ve hukuksuzluklara dikkat çeken yazılarıyla tanınıyordu. Cesur kalemiyle öne çıkan gazeteciler arasında yer alan Özbek, pek çok kişinin sesi olmuştu.

Gökhan Özbek Kimdir?

1983 yılında Niğde’de doğan Gökhan Özbek, genç yaşta başladığı gazetecilik kariyerinde Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi önemli basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaptı. Yazılarında siyaset, toplum ve güncel gelişmeleri yorumlayan Özbek, derin analizleriyle dikkat çekti.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bağımsız gazeteciliğe yönelen Özbek, dijital medyada da aktif rol üstlendi. Kurucusu olduğu “23 Derece” isimli dijital platform aracılığıyla YouTube ve sosyal medya üzerinden haber ve yorum içerikleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.