Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katılırken, etkinlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve iki amiralin masa taşıma görüntüleri tartışma yarattı.

GÜLER VE İKİ AMİRAL ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE MASA TAŞIDI

Savunma sanayisinin gelişimi hakkında yaptığı konuşma için kürsüye gelen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra kürsüye gelen Güler ve beraberindeki iki amiralin Erdoğan'ın önünde masa taşımaya başladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

ELEŞTİRİ DE VAR DESTEK DE

Kimileri bu durumu eleştirirken, kimi sosyal medya kullanıcıları da yaşanan anların doğal bir şekilde ortaya çıkmış olabileceğini savundu.