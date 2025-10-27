Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yakınlarına ulaşamayan vatandaşların tepki gösterdiği GSM operatörleri Balıkesir Sındırgı depreminde de tepki çekti.

İstanbul, İzmir, Bursa ve Aydın'da hissedilen deprem sonrası GSM operatörleri vatandaşı adeta isyan ettirdi.

Şiddetli depremin ardından telefonla yakınlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar, hattan düştüklerini belirtti.

Sosyal medyada önümüzdeki yıl 5G teknolojisine geçmeye hazırlanan operatörlere tepki gösteren vatandaşlar, diğer depremleri de anımsatarak ceza kesilmesi için çağrı yaptı.

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Vatandaşları isyan ettiren konunun ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadesini kullandı.

BTK: İNTERNET TABANLI UYGULAMALARI KULLANIN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) de iletişim altyapısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kurum, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, operatörlerden alınan raporlara göre baz istasyonlarında trafikte artış olmasına rağmen herhangi bir kesinti yaşanmadığını bildirdi.

BTK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezinin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir.

İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır."