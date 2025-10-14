Bulgaristan’da tedavi gören Ivanka Yordanova (47), sosyal medyadan ulaştığı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. (55) tarafından İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat edildi.

Ameliyat yaklaşık 13 saat sürdü ve yoğun bakımda Yordanova yaşamını yitirdi. Aile, sürecin bazı aşamalarında hatalı uygulamalar olabileceğini iddia ederek, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu ve otopsi yapılmasını talep etti.

CENAZE PARANIN TAMAMINI ÖDEYİNCE TESLİM EDİLDİ

Ameliyat öncesinde 22 bin Euro ödeme yapıldı, toplam 47 bin Euro olarak belirlenen ücretin kalan kısmının ödenmesi şartıyla Yordanova’nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.

DOKTOR AMELİYAT SIRASINDA KORİDORDA GEZİYORMUŞ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin, operasyon sırasında sivil şekilde hastane koridorunda dolaşırken görüldüğünü öne süren Tankut, şunları söyledi:

“Ameliyat günü, eşi ameliyathanenin kapısında bekliyor. Ameliyatın dördüncü saatinde ameliyatı yapacak olan doktor, hastane koridorunda sivil şekilde dolaşıyor. Müvekkilim onun peşine takılıp, kantine iniyor. Doktora ameliyatın nasıl gittiğini soruyor. Doktor da her şeyin yolunda gittiğini, ameliyatın iyi geçtiğini, başka bir hastaneden kanama önleyecek bir ameliyat bıçağı beklediğini söylüyor. Hatta eşinin ameliyat masasındaki halini gösteriyor. Akşam saat 20.00 sıralarında ameliyatın bittiğini söylüyorlar. Tabii bu saate kadar müvekkilim doktoru 2-3 defa hastane koridorunda sivil şekilde görüyor. Müvekkilimin eşi ameliyathaneden çıktıktan hemen sonra yoğun bakıma alıyorlar. Müvekkilim yoğun bakımın önünde beklerken, bir telaş olduğunu görüp, eşinin durumunu soruyor. Yoğun bakımdaki doktor da ağır bir kanaması olduğunu söyleyip, ‘Her şey olabilir, hazırlıklı oldun’ diyor. Gece 03.00 sıralarında eşinin öldüğünü söylüyorlar. Müvekkilim de eşinin çocuklarını arıyor. Oğulları da İstanbul'a doğru yola çıkıyor. İstanbul'a geldikten sonra çocukları cenazeyi vermemek adına oyalıyorlar. Kalan parayı ne zaman ödeyeceklerine dair sıkıştırıyorlar. Bir gün boyunca oyalıyorlar. Parayı ödemeden cenazeyi veremeyeceklerini söylüyorlar. Tabii şunu da belirtelim; ameliyat tutarıyla ilgili herhangi bir sözleşme yok aralarında. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiklerinde evrakların yine hazır olmadığını söylüyorlar. En sonunda çocuğa bir konum gönderiyorlar. Bu konum da ameliyatı yapan doktorun ofisi. Buraya gidiyor. Bu parayı bir şekilde ödemeleri gerektiğini söyleyerek, zorla evrak imzalatıyorlar. Evrakı imzaladıktan sonra cenazeyi teslim alarak, Bulgaristan'a defin için gidiyorlar.”

‘BELKİ DE BİR ORGAN NAKLİ YAPILDI’

Aileye verilen ölüm belgesinde, ‘doğal ölüm’ yazıldığını söyleyen Avukat Tankut, Ivanka Yordanova’nın organlarının çalınmış olma ihtimalinden şüphelendiklerini belirtip, otopsi yapılmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ölüm belgesinde ‘doğal ölüm’ yazıyor. Otopsi yapılmamış. Cenaze o şekilde teslim ediliyor. Bu süreçten sonra müvekkilim şüpheler içerisinde eşine ne olduğunu merak ediyor. O hastanede neler yaşandı, ameliyatı kim yaptı diye düşünüyor. Ameliyat sırasında ne oldu, rapora nasıl ‘doğal ölüm’ yazabiliyorlar merak ediyor. Yoğun bakıma alındıktan sonraki süreçte, müvekkilim doktoru aradığı sırada yoğun bakımdaki doktorun söylediklerini anlatıyor. Doktor da yoğun bakımdaki personellerin hep bu şekilde konuştuğunu, olayın kendisinden çıktığını, ameliyatın başarılı geçtiğini, artık sorumluluğun yoğun bakımdaki personellere ait olduğunu söylüyor. Bütün sürecin ardından biz, otopsi yapılmadığını tespit ettikten sonra suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken imzası ve mührü olmayan bir evrak geldi. Ölüm sebebiyle ilgili İngilizce yazılı bir evrak. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bulgaristan'da aynı zamanda aile de otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulundu. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı. Belki hatalı bir durum oldu. Bu kadar vaatlerle girilen bir ameliyat nasıl bu şekilde sonuçlandı. Otopsi için başvurumuzun bir an önce kabul edilmesini, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmesini bekliyoruz.”

MİSAFİR DOKTOR OLARAK AMELİYAT YAPMIŞ

Hastane yetkilileri, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin kadrolu olmadığını ve misafir doktor olarak hastanede ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.