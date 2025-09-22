Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili, 20 Eylül 2025 tarihinde evlendiklerini sosyal medyadan duyurdu. Duygusal bir paylaşıma imza atan Çelikkol, Özdemir Asaf’ın dizeleriyle duygularını ifade etti:

“Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf

Öylesine temiz

Öylesine derin

Ve “Öylesine” değil…”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü, çiftin takipçileri ve hayranları yorum yağdırdı.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Öte yandan, Natali Yarcan da sosyal medya hesabında önemli bir değişiklik yaptı. Yarcan, kullanıcı adını “Natali Yarcan Çelikkol” olarak güncelleyerek yeni soyadını takipçileriyle paylaştı.