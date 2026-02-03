İskenderun Barıştepe Mahallesi'nde 1 Şubat günü meydana gelen olayda, E.K. ve Y.Y. isimli şüpheliler, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları S.B. (21) ile bir adreste buluştu. İddiaya göre şüpheliler, buluşma sırasında S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak kurtulmasını engelledi.
KABLOYLA BAĞLAYIP SALDIRDILAR
Genç kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliler, ardından S.B.'nin cep telefonunu ve 2 bin 200 TL parasını gasbederek olay yerinden kaçtı. Mağdur kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon düzenledi.
TUTUKLANDILAR
Saklandıkları adreste yakalanan E.K. ve Y.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan kablo, 2 adet bıçak, bir çekiç ve gasbedilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.