TBMM’de bu hafta ele alınması beklenen kanun teklifi ile trafikte ilk kez sosyal medya cezası gelecek.

Karayolunda yarış düzenleyen, drift yapan, makas atan, ters istikamette araç kullanan, bilinçli şerit ihlali yapan, ambulans ya da itfaiye aracına yol vermeyip bu hareketleri de marifetmiş gibi videoya çekerek sosyal medyada paylaşanlara 25 bin lira ceza verilecek.

Ayrıca 46- 180 bin TL arasında para cezası uygulanacak ve ehliyetleri bir ay alınacak. Aracında yüksek sesli müzik dinleyen, motor gürültüsü yapan, konvoy halinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp sosyal medyada paylaşanlara da 25 bin lira para cezası verilecek.

İŞTE EK DÜZENLEMELER:

- 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananlara 25-50 bin, uyuşturucu alıp araç kullananlara 150 bin lira.

-Aracının plakasını kapatanlar veya harf- rakam değişikliği yapanlara 140 bin lira.

-Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometreden fazla aşanların ehliyetleri 30 gün alınacak.

-Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya aracından inip başka bir sürücüye saldıranlara 180 bin lira para cezası uygulanacak.

-Seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere 5 bin lira ceza verilecek.