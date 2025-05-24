Anti-aging yani yaşlanma karşıtı kozmetik uygulamalarda, özellikle sosyal medyada yeni bir akım daha dikkat çekmeye başladı.

Vajinal östrojen kremlerin, cilt kuruluğu ve kırışıklık giderici olarak yüz bölgesine de kullanılması…

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay uyarıyor: Doktor kontrolü ve kullanım amacı dışında bu tip kremlerin ciltte güneş gören yüz gibi büyük yüzeylerde uzun süreli kullanımı, cilt lekelerinden pıhtı atmasına, hatta hormona duyarlı bazı kanser türlerine yatkınlığın artmasına neden olabilir. Bir zamanlar göz altı morluk ve halkalanmaları için basur (hemoroid) kremi modasının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kutlubay, "Sonra bunların deriyi incelttiği, derideki damar yapısına zarar verdiğine dair bir çok da yayın çıkınca bu akım bitti. Onun gibi, şu son zamanlarda da vajinal östrojen içeren kremlerin anti-aging yüze ya da kırışıklık olan bölgelere uygulanma modası çıktı maalesef" dedi.

MENOPOZ ÖNCESİ DÖNEMDE BU KREMLER KULLANILMAMALI

Prof. Dr. Kutlubay, normal şartlarda vajinal östrojen kremlerin menopoz ya da menopoz sonrası kadınlarda vajinal kuruluğu gidermek, vajinayı nemlendirmek, menopozdan sonra gelişen elastikiyet kaybını düzeltmek için kadın doğum uzmanlarının gözetiminde kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Östrojen aslında bir kadınlık hormonu ve menopozdan sonra azalmaya başlayarak birtakım değişikliklere neden oluyor. Ama 20-30’lu yaşlarda yüzlerinde bu vajinal östrojen kremlerin kullanıldığını sosyal medyadan, Tiktok'tan vs görmekteyiz. Normal şartlarda östrojen içeren vajinal kremler kadın doğumcuların reçetelediği, ihtiyaç duyan menopoz dönemi ya da sonrasındaki kadınlara verilen kremler. Bunlar çoğunlukla reçetesiz de eczanelerden temin edilebiliyor"

EMBOLİ VE KANSERE YATKINLIK

Östrojen hormonunun, deri yapısını tamir eden, kolajen tabakasını artırıp elastikiyet kaybını gideren, elastin yapımını sağlayan yönü ile bu şekilde cilt güzelliği için kullanılmaya başlandığını anlatan Prof. Dr. Kutlubay, şu uyarılarda bulundu: "Deriye nem veren birtakım maddelerin sentezini sağlıyor. Ama siz bu kremleri kontrolsüz bir şekilde ya da yaygın alanlara sürdüğünüz zaman en basitinden alerjik reaksiyonlardan, kızarıklık, şişme, döküntüden tutun da güneş gören yüz bölgesinde lekeye de yol açabiliyor. Daha kötüsü, kan dolaşımına geçer de sistemik dediğimiz etkiyi yaparsa, pıhtı (emboli) dediğimiz duruma neden olan hastalıkları tetikleyebilir. Vücutta östrojen hormon seviyesi artarsa hormona duyarlı birtakım kanserler var, yumurtalık, meme kanseri gibi, teorik bilgidir bu ama, ileride bu tarz kansere gidişatı da kolaylaştırabilir. O açıdan kesinlikle vajinal östrojen kremlerin kontrolsüz bir şekilde dermatolog ya da doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı"

'A VİTAMİNİ DAHA BAŞARILI SONUÇLAR VERMİŞ'

Östrojen içeren kremlerin kozmetik kullanımını inceleyen 20’nin üzerindeki çalışmaya da işaret eden Prof. Dr. Kutlubay, sözlerini şöyle noktaladı: Bu çalışmalarının hepsi, menopoz ya da sonrasındaki kadınlarda uygulanmış. Kiminin yüzüne, kiminin ön koluna, karın derisine östrojen içeren vajinal kremler uygulanmış ve en az 6 ay izlenmiş. 6 ay sonra ölçümler yapılarak karşılaştırılıyor. Evet östrojen kremleri derinin kalitesinde bir miktar artış yapıyor, ince karışıklıklarda bir azalma sağlıyor ama tavsiye edilen, kontrolsüz kullanılmaması yönünde. İkincisi de geniş alanlara sürülmesin. Çünkü geniş alanlara sürüldüğünde kan dolaşımına geçerek vücuttaki hormon seviyesinin yükseltiyor ve buna bağlı olarak da az önce saydığım hormona duyarlı birtakım kanser ya da hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor. Yine yapılan bu çalışmalarda mesela A vitamini içeren bir takım kremlerle östrojen içeren kremler karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda görülmüş ki A vitamini içeren kremler, östrojen içeren kremlere göre çok daha etkili ve başarılı. Reçetesiz bir şekilde konu komşunun tavsiyesiyle gidip bu tarz kremleri almayın. Kendi başınıza vajinal östrojen krem kullanmaktansa bir dermatoloğa gitmekte fayda var.