İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar propagandası yaptığı iddia edilen 450 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Adnan Oktar Suç Örgütü' lideri hakkında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar ile Suçu ve Suçluyu övmek suçuna ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosunca 5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan talep neticesinde ilgili Hakimlik tarafından toplamda 450 adet sosyal medya hesabı ile internet adresine yönelik erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı"