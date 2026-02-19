Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı, hikayesi Londra’dan İstanbul’a uzanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümü tartışmaları beraberinde getirdi. Dizide yer alan bir akşam yemeği sahnesi, izleyicilerin tepkisine neden olurken, yapımın geleceği hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
DOMUZ ETİ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ
Dizinin yayınlanan son bölümünde, Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği "Tülin" karakterinin, Müslüman bir aile olan Fazilet ve yakınlarının katıldığı akşam yemeği sofrasına domuz eti hazırlatması dikkati çekti. Bu sahne, sosyal medyada izleyiciler tarafından eleştirildi.
EKİBE YENİ SENARİST GETİRİLDİ
Tepkilerin odağındaki dizide senaryo ekibine yeni bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Aynı Yağmur Altında” dizisinin yazar kadrosuna daha önce fenomen dizi “Yalı Çapkını”nı da yazan Mehmet Barış Günger katıldı. Günger, 4. Bölümden itibaren dizinin ekibinde yer alacak.