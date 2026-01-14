Kahramanmaraş'ta dondurucu soğukta kullandığı araç ile kaza yapan bir anne, araçtaki iki çocuğuyla birlikte yolda mahsur kaldı.



O sırada görevden dönen bir Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli, kazazede aileyi önce araçtan çıkardı, sonra evinde misafir etti.

ZOR DURUMDA KALAN AİLEYİ EVİNDE MİSAFİR ETTİ



Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personel, karlı ve dondurucu hava koşulları nedeniyle ailenin dışarıda beklemesine gönlü el vermeyince, onları kendi araçlarına alarak evlerinde misafir etti.



Cezaevi personelinin evinde misafir ettiği anne ve çocukları ile paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada binlerce kullanıcıyı ikiye böldü.



BAKAN TEŞEKKÜR ETTİ, BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu durum için yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum.

Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı ve ilgili personele teşekkür etti.



Buna karşın çoğunluğu muhafazakar kullanıcılar olmak üzere çok sayıda yorumda, yaşananlara tepki gösterildi. Annenin tanımadığı ve yalnız yaşayan bir erkeğin evine gitmesinin doğru olmadığını ve bu durumda çekilen fotoğrafın yakışıksız olduğunu öne süren hesaplar, "Nerden tutsan elinde kalıyor", "Doluya koysam almıyor boşa koysam dolmuyor bu nasıl olay çözemedim." ve "Fotoğraf hangi amaçla çekildi?" gibi yorumlar yaptı.



Öte yandan, söz konusu duruma tepki gösterenlere sitem eden kullanıcılar ise, yapılanın bir yardım olduğunu belirterek "Anadolu kültüründe yolda kalana yardım etme, evini açma, kazadan korkan küçük çocuklara destek olmak amacıyla yapılan insanı bir yardımı eleştirecek kadar alçalan kişileri görünce inanası gelmiyor insanın..." ifadeleriyle ilgili personel ve anneye gösterilen tepkilere isyan etti.