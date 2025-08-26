İstanbul'da yaşlı bir kadının çöpün kenarından domates topladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Market çalışanları kasalarca domatesi mal kabul bölümüne çektikleri çöp kutusuna dökmeye başladılar.
O GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
O sırada çöp kutusunun bulunduğu yere gelen yaşlı kadın, market çalışanları domatesleri kasa kasa çöpe dökerken çöpten domates topladı.
O anlar sosyal medyada gündem olurken kimi marketin domatesleri kasayla çöpe dökmesini eleştirirken, kimi de yaşlı kadının çöpün kenarından domates toplamak zorunda kaldığı görüntülere tepkilerini gösterdi.
Asayiş Berkemal'in paylaştığı görüntülerin altına gelen yorumlarda birçok vatandaşın ilgili bakanlıkların sosyal medya hesaplarını gönderinin altına etiketlediği görüldü.