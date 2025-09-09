Nepal'de sosyal medya platformlarının hükümet tarafından yasaklanması, ülkede önüne geçilemeyen bir isyana sebep oldu.

Parlamento binası yakıldı, onlarca kişi yaşamını yitirdi, ülkenin başbakanı istifa etti. Yasaklar ise apar topar kaldırıldı.

Bir gün önce sosyal medya yasağının tetiklediği şiddet olaylarında on dokuz kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı.

Nepal Başbakanı K.P. Sharma Oli salı günü görevinden istifa etti. Karar, süresiz sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara dökülen kalabalıkların güvenlik güçleriyle çatışmalarını dindiremedi.

ÖNÜ ALINAMAZ ÖFKE, SOKAKLARA YANSIDI

İstifa eden başbakan Oli’nin hükümeti pazartesi günü yasağı kaldırmıştı ancak protestolar durmadı. Polis parlamento binasına girmeye çalışan kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti, ancak parlamento binası öfkeli halkın gazabından kurtulamadı.

Çatışmalar sonrasında iki bakan da görevlerinden istifa ederek hükümetin baskısını ahlaki gerekçelerle reddetti.

Oli, Cumhurbaşkanı Ramchandra Paudel’e sunduğu dilekçede “Ülkedeki olumsuz tablo nedeniyle anayasa çerçevesinde siyasi çözümün önünü açmak için istifa ediyorum” dedi.

Nepal ordusu, istifanın kabul edilmesinden sonra halka itidal çağrısı yaptı. Ancak göstericiler Katmandu sokaklarında lastik yakarak, polisle çatışarak ve bazı politikacıların evlerini ateşe vererek önü alınmayan protestolarını sürdürdü.

Tanıklar bazı bakanların askeri helikopterlerle güvenli bölgelere taşındığını söyledi. Katmandu Havalimanı da yangın dumanının uçuş güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle kapatıldı.

PROTESTCULAR NE İSTİYOR?

Protestocular özellikle yolsuzluk ve kötü yönetimden şikayet ediyor. Gençler sosyal medyada siyasetçilerin ve bürokratların lüks yaşamlarını paylaşarak tepki toplamıştı.

Hükümet geçen hafta sosyal medya platformlarının, yasaların gerektirdiği şekilde hükümette kayıt oluşturmadıklarını gerekçelendirerek sosyal medyaya erişimi engellemişti.

Bu karar üzerine öfkeli halk sokaklara döküldü. Protestolar kısa sürede ülkenin diğer şehirlerine yayıldı.

Gösterilerin öne çıkan sloganı "ülkenin yolsuzluktan arındırılması" ve "gençlere daha iyi bir gelecek sunulması" oldu.

Nepal, 2008’de monarşinin sona ermesinden bu yana siyasi istikrarsızlık ve ekonomik belirsizlikle mücadele ediyor.