CHP'li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, AKP'ye katılacağını yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin, "Partimizin iktidara yürüdüğü şu günlerde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanımız olması için her noktada mücadele ettiğimiz ve partimizin kongre süreçlerinin başladığı bu süreçte, böyle bir iftira atılması oldukça manidardır" dedi.

CHP'li Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, AKP'ye katılacağına yönelik paylaşımlara tepki gösterdi. Gürbüz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Bugün bazı sosyal medya hesaplarında şahsımla ilgili 'AK Parti'ye geçme ihtimali çok yüksek' şeklinde mesnetsiz ve asılsız paylaşımlar yapıldığını gördüm. Dedikoduvari söylemlerle ve iftiralarla gündem yaratmak adına yapılan bu paylaşımları yapanlar hakkında Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Tüm ilkelerini özümsediğim, ömrüm boyunca bu ilkelerin gerçekleşmesi için mücadele ettiğim, 10 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nden adaylaşmak için mücadele ettiğim herkesin bildiği bir gerçektir.

- Partimizin iktidara yürüdüğü şu günlerde, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanımız olması için her noktada mücadele ettiğimiz ve partimizin kongre süreçlerinin başladığı bu süreçte, böyle bir iftira atılması oldukça manidardır. Yukarıda da belirttiğim üzere, bu iftirayı atan ve yayan kişiler yargı önünde hesap verecektir.