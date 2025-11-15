12 yaşından itibaren “havas ilmine” ilgi duymaya başladığını söyleyen kadın, yıllar içinde benzer deneyimlerinin arttığını iddia etti.

KORKU FİLMİ GİBİ OLAY

Son yaşadığını anlattığı olay ise tartışmaları daha da büyüttü. Gece aniden uyandığını söyleyen kadın, “Öyle bir noktaya geldim ki, dün gece gözlerimi açtığımda yatağımda benimle birlikte iki kişinin daha durduğunu hissettim” ifadelerini kullandı.

Kadının açıklamaları kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar iddiaları gerçek dışı bulurken, bazıları bunu “metafizik bir deneyim” olarak değerlendirdi. Özellikle doğaüstü olaylara ilgi duyan kesim, kadının yaşadıklarının benzer örneklerle ilişkilendirilebileceğini savundu.

Uzmanlar ise bu tür beyanlara temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Psikoloji ve nöroloji alanında çalışan uzmanlar, kişinin uyku sırasında yaşadığı bazı nörofizyolojik durumların —örneğin uyku felci, hipnagogik veya hipnopompik halüsinasyonlar gibi— gerçekmiş gibi algılanabilen görüntülere yol açabildiğini hatırlatarak, bu tür iddiaların profesyonel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Tartışmalar sürerken, kadının açıklamaları sosyal medyada farklı görüşlerin çarpıştığı yeni bir gündem maddesi hâline gelmiş durumda.