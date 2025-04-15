Türkiye'nin önde gelen liselerindeki öğretmenlerin sürgün denecek bir kararla görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

Öğrencilerin tepkilerini protesto eylemleri ile gösterdiği süreçte Okul idareleri ise sürgün kararına sessiz kaldı. Bazı okul idarecileri ise protesto haklarını kullanan öğrencilere hakaretler etti.

"BU OKUL SANA ACIDI"

Onlardan bir tanesi de Beşiktaş Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı yapan bir şahıs oldu.

BirGün'ün haberine göre, bir eğitimciye yakışmayacak ifadeler kullanan şahıs, eylem sırasında bir öğrencinin yanına giderek "Kalk bakayım kalk. Bu okul sana acıdı biliyorsun değil mi? Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi? Bu okulun idaresi sana acıyor" kullandı.