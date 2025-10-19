Sosyal hizmetler ve yardımlar hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Aile Kart' ile ödenecek.

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri, bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek.