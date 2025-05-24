CHP'nin ev sahipliği ile İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında ilk güne tamamlandı.
81 ülkeden 89 partinin üye olduğu Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının ardından aile fotoğrafı çekildi.
İMAMOĞLU AFİŞİ İLE POZ VERDİLER
Katılımcılar ellerinde tuttukları dövizlerle CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısı yaptı. Aile fotoğrafında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Free İmamoğlu yazılı afişi tutarak poz verdi.