İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, neredeyse iki yıldır sırra kadem basmıştı... Boşanma protokolünde, çocuklarıyla tatil yapması için İzzet Antebi'nin her yaz 30 bin dolar vereceği maddesi olmasına rağmen, iki yazdır tatile bile gitmeyince herkes Didem Sarı'yı merak etmişti. Uzun süredir sosyetede herkesin birbirine sorduğu Sarı, sonunda ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, önceki gün 'Kayıtsız Kalma' sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın ödül törenine katılan Didem Sarı, gayet sağlıklı ve fit görünüyordu. 2009 yılında hayatını iş insanı İzzet Antebi ile birleştiren Didem Sarı'nın evliliği 2021 yılında son bulmuştu. Çift tek celsede boşanmıştı. Sarı, sonrasında eski eşinin boşanmadan önce Çağla Şıkel ile görüştüğünü iddia edip, Instagram mesajlarını ifşa etmişti. Büyük bir kaos yaşanmıştı.

