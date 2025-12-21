İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan menajer Eser Küçükerol ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, İsmail Ahmet Akçay'ın, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Ezgi Eyüboğlu'nun, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan da marka danışmanı Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Kasım Garipoğlu'nun ortağı Gökmen Kadir Şeynova ve ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SOSYETE FOTOĞRAFÇISI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Mert Alaş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

'Sosyete fotoğrafçısı' olarak bilinen Mert Alaş'ın birlikte çalıştığı ünlüler arasında Madonna, Kate Moss, Kim Kardashian ve Taylor Swift gibi isimler de yer alıyor.

Alaş'ın çalıştığı isimler arasında; Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Barbara Palvin, Kylie Minogue, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus, Gisele Bündchen, Angelina Jolie ve Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor.