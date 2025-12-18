İş dünyasının tanıdık isimlerinden Yağmur Dİşçioğlu, evinde bulunan ve toplam değeri 1 milyon TL'yi aşan üç lüks kol saatinin çalındığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



KÖPEĞİ YÜRÜTMEK İÇİN EVE GELDİ, SAATLERİ YÜRÜTTÜ



Dişçioğlu, köpeğini gezdirmek için evine girip çıkan U.U. isimli çalışanından şikayetçi oldu.

Şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Olay, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta yaşandı. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ınhaberine göre, Etiler'de ikamet eden ve lüks bir saat mağazasının genel müdürlüğünü yapan Yağmur Dişçioğlu, yatak odasında yaptığı rutin kontroller sırasında koleksiyonunda bulunan üç adet lüks kol saatinin yerinde olmadığını fark etti.



Dişçioğlu, saatlerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lirayı geçtiğini, bunlardan birinin 433 bin TL, diğerinin 465 bin TL, ayrıca yaklaşık 5 bin İsviçre Frangı (267 bin TL) değerinde bir başka saatin de kayıp olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli U.U. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.













