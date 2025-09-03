Ayrılık kararının ardından çift, birlikte oldukları tüm fotoğraf ve paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Bu durum, iddiaları daha da güçlendirirken, magazin kulislerinde ayrılığın asıl nedenine dair farklı söylentiler dolaşmaya başladı.

“Gerçek Sebep İhanet Değil”

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, ayrılıkla ilgili çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı. Cankurt’a göre çiftin ayrılığı ihanetle değil, tamamen evlilik konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle gerçekleşti.

Hande Erçel’in Kararlı Tavrı

Aileye yakın kaynakların aktardığına göre, Hande Erçel son dönemde sık sık evlilik talebini dile getirdi. Ancak Hakan Sabancı, evliliğe sıcak bakmadığı için bu konuda geri adım atmadı. Çiftin fikir ayrılığı, zamanla ilişkide onarılmaz bir krize dönüştü.

Arzu Sabancı Faktörü

Öte yandan Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye başından beri mesafeli durduğu biliniyor. Hande Erçel’in evlilik konusundaki ısrarının da bu nedenle daha dikkat çekici olduğu, çift arasındaki uçurumu derinleştirdiği ifade edildi.

“Evlilik Yoksa Ben de Yokum”

Hande Erçel’in yakın çevresine, “Evlilik yoksa ben de yokum” diyerek net bir tavır sergilediği öne sürüldü. Bu kesin duruş karşısında, Hakan Sabancı’nın da ayrılık kararını verdiği öğrenildi.

İlişki Resmen Bitti

Böylece üç yıl süren birliktelik, Erçel’in evlilik isteği ve Sabancı’nın tereddütleri nedeniyle noktalandı. Ayrılık haberi, magazin gündemine bomba gibi düşerken, sosyetenin bu gözde çiftinin ayrılığı uzun süre konuşulacağa benziyor.