Sarıyer İstinye'deki lüks bir sitede oturan Burcu Şendir 3 Kasım sabahı evinin bahçesindeki çipli, üç yavru kedisini göremeyince panik yaptı ve site yönetimine başvurdu.

Şendir yönetimden "Komşular şikayet etti, Sarıyer Belediyesi gelip topladı" cevabını aldı.

Bunun üzerine cemiyet hayatının tanınan ismi, araştırma ve belediyedeki incelemeleri sonucunda söz konusu cevabın asılsız olduğunu anladı.

"YALAN ÜSTÜNE YALAN SÖYLEDİLER"

Konuyla ilgili konuşan Şendir, yönetim tarafından önce "Reşitpaşa Mahallesi'ne götürüldü" dendiğini; ancak üç gün süren aramalarının başarısız olduğunu söyledi.

Polis müdahalesi sonrası yönetimin itirafı üzerine yavruların Poligon Mahallesi'ne bırakıldığını öğrendiğini anlatan Şendir, "İkisini buldum, biri hâlâ kayıp" dedi.

"O yavruları ben doğurdum" diyen Şendir, sokaktan sahiplendiği kedinin sağlıklı ve bakımlı yavruları olduklarını vurguladı: "Hepsi sağlıklı, hepsi bakımlı. Birlikte aynı yastıkta uyuyorduk. Daha 6 aylıklar. Çocuklarımı resmen çaldılar. Üzüntüden kahroluyorum."

"HAYVAN DÜŞMANLARI"

Şendir, olayla ilgili savcılığa şikayette bulunduğunu ve takipçisi olacağını söyledi: Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Sitede bunu yapan hayvan düşmanlarından elbette hesap soracağım."