Bebek’te ünlülerin de uğrak noktalarından biri olan waffle işletmesinin sahibi Önder Şahin’in (43), geçtiğimiz mayıs ayında 2009 doğumlu bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Mağdurun durumu babasına anlatması üzerine aile şikâyetçi oldu. Şahin, 25 Haziran’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mağdur kızın babası İ.Ş., ifadesinde kızının Bebek’te parkta otururken tanımadığı bir kişinin yanına gelerek Instagram adresini istediğini, reddetmesi üzerine “Bari bir şeyler ısmarlayayım” diyerek ikna etmeye çalıştığını anlattı. Baba, kızının şahsın evinde çıplak bir şekilde uyandığını, zanlının “Olayı ailene söylerim” diyerek tehdit edip üç kez daha birlikte olduğunu söylediğini aktardı.

Sabah'ın aktardığına göre, Şahin’in evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar bulundu. İşletmeci ifadesinde, kendisini korumak amacıyla silah bulundurduğunu belirtti. Cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili olarak ise kızın kendisini 19 yaşında tanıttığını, aralarında duygusal ilişki bulunduğunu ve ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Şahin, 4 Eylül’de yapılan tutukluluk incelemesinde, mağdur ailesinin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi. Savcılığın soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.