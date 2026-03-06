Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ile kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay’ı kaybetti.

Salı günü cenazenin toprağa verilmesinin ardından evde dua okutan aile, daha sonra evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince şaşırtan görüntülerle karşılaştı.

İddiaya göre görüntülerde, Yücel Boronkay’a bakan hemşirenin yaşlı kadını yere düşürdüğü, ardından kimseye haber vermeden yatağa kaldırmaya çalışırken birkaç kez daha düşürdüğü ve bir seferinde başının yatağın demirine çarptığı görüldü.

(Selin Boronkay)

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre bunun üzerine Selin Boronkay’ın karakola giderek hemşireden şikayetçi olduğu, ailenin savcılığa da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.