Sosyetik isim Yasemin Masis'in İsviçre’deki kayak tatili hastanede sona erdi...

İngiltere'de yaşayan Yasemin Masis, emlak kralı eşi Dikran Masis ve oğulları Theo ile İsviçre'nin gözde kayak merkezi St. Moritz'e kayağa gitti. Ancak Yasemin Masis'in kayak keyfi çok kısa sürdü.

"CİDDİ BİR DÜŞÜŞ, BENİ AMELİYATLIK ETTİ"

Sosyetik isim geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Yasemin Masis, POSTA'ya yaptığı açıklamada "Yılbaşı gecesi dağlarda kayak yaparken ciddi bir düşüş, beni ameliyatlık etti. Bir hafta hastanede geçirdim. Hayatın ne kadar hızlı değişebileceğini ve dağların ne kadar affetmez olabileceğini hatırladım. Şimdi Londra'ya döndük" dedi.

Geçen yıllarda da Ali Koç, oğlu Kerim Rahmi Koç, Deniz Berdan ve Burcu Şendir de dağlarda kayarken kaza geçirip, sakatlık yaşamıştı.