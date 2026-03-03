Mermerler Şirketler Grubu, aile içi miras kavgası iddialarıyla gündemdeyken, ailenin büyük oğlu Zafer Murat Mermer mahkemelik oldu.

Olay, Etiler’deki Maya Rezidans sitesinde meydana geldi. Aynı sitede oturan çocuk bakıcısı Ma. Lynn Rivera Cabang, Mermer’in Jack Russel cinsi köpeği tarafından bacağından ısırıldığını iddia etti.

'ASLİ KUSURLU' BULUNDU

Adli Tıp raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu belirtildi. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, köpeğin yasaklı ırklar arasında olmasa da sahibinin köpeği kontrol altında tutması ve başkalarının sağlığı için gerekli özeni göstermesi gerektiği vurgulandı.

Mermer’in köpeğini tasmasız bırakması nedeniyle “asli kusurlu”, bakıcının ise “kusursuz” olduğu kaydedildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Mermer’in savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi ve ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçundan mahkumiyet kararı verdi.

Suçun işleniş şekli dikkate alınarak 180 gün adli para cezası verildi; iyi hal indirimi ile ceza 150 güne düşürülerek toplam 3 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Ayrıca, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zafer Murat Mermer ise suçlamaları kabul etmedi. Köpeğin aile köpeği olduğunu belirten Mermer, “Müşteki tarafın da köpeği bulunmaktadır ve o köpek barınaktan alınmıştır. Benim kendi köpeğim ise eğitimlidir. Olay anını görmedim ama köpeğimin ısırmadığını düşünüyorum” dedi.

Sanık müdafii, binada 100’den fazla köpek olduğunu ve müvekkili ile komşuları arasında husumet bulunduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.