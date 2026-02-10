Rachel Araz, 2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2018 yılında Galia'yı, 2020'de Lionel'i, 2024'te de Isabella'yı kucaklarına almıştı

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü sosyetik Rachel Araz, bu kez oğlunun kaza geçirdiğini duyurdu.

"KÂBUS GİBİ BİR HAFTAYDI"

Yaşadıkları korku dolu anları takipçileriyle paylaşan Rachel Araz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta sağlık açısından sınandığımız kâbus gibi bir haftaydı. Lionel bir kayak kazası geçirdi, pek detay anlatacak gücüm yok ama artık iyi, daha da iyi olacak inşallah."

"Her saniye şükrediyorum, korkunç bir kazayı olabilecek en iyi şekilde atlattığımıza inanıyorum."