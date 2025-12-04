Sezona istediği gibi başlayamayan Kasımpaşa, bu yıl çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak beklentilerin altında kaldı. Bu tablo, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasına neden oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze sundukları katkılar için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”

Göreve getirilecek isim belli oldu: Emre Belözoğlu

Şota Arveladze’nin ayrılığı sonrası birçok isim gündeme gelirken en dikkat çekici iddia spor basınından geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibinin, Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı aktarıldı.

Belözoğlu’nun son performansı

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, kırmızı-beyazlı takımda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet almış; toplamda 1.18 puan ortalaması yakalamıştı.